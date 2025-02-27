Het MRCC is verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van zoek- en reddingsacties binnen de Belgische territoriale wateren. De Vorsten bezoeken er de operationele werkruimte en wonen een ronde tafel bij rond maritieme veiligheid. Tijdens hun bezoek vindt er een reddingsoefening plaats. Daarna gaan ze naar het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Hier maken zij eerst kennis met de onderwatergeluidsbibliotheek voor de Noordzee. Deze databank moet toelaten om een beter zicht te krijgen op de biodiversiteit in de Noordzee alsook helpen met de beveiliging van onze Exclusieve Economische Zone.

