Koning Filip en Koningin Mathilde bezoeken vandaag onze provincie rond het centrale thema “veiligheid op de Noordzee”. Het bezoek start aan het Maritiem Reddings-en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende.
Het MRCC is verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van zoek- en reddingsacties binnen de Belgische territoriale wateren. De Vorsten bezoeken er de operationele werkruimte en wonen een ronde tafel bij rond maritieme veiligheid. Tijdens hun bezoek vindt er een reddingsoefening plaats. Daarna gaan ze naar het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Hier maken zij eerst kennis met de onderwatergeluidsbibliotheek voor de Noordzee. Deze databank moet toelaten om een beter zicht te krijgen op de biodiversiteit in de Noordzee alsook helpen met de beveiliging van onze Exclusieve Economische Zone.
Demonstratie met drones
Daarna krijgen het Koningspaar in het Marine Robotics centre (MRC) uitleg over de drones die gebruikt worden door het VLIZ, Exail Robotics en Defensie. Aan de aanpalende wetenschapshaven vindt er een demonstratie plaats van enkele drones. Het bezoek eindigt aan het Kursaal van Oostende waar de Koning en de Koningin de Oostendenaars kunnen ontmoeten.