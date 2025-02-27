19°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Konings­paar bezoekt pro­vin­cie, the­ma is vei­lig­heid op de Noordzee’

Bezoek koningspaar oostende 1

Koning Filip en Koningin Mathilde bezoeken vandaag onze provincie rond het centrale thema “veiligheid op de Noordzee”. Het bezoek start aan het Maritiem Reddings-en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende.

Bezoek koningspaar oostende 3

Het MRCC is verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van zoek- en reddingsacties binnen de Belgische territoriale wateren. De Vorsten bezoeken er de operationele werkruimte en wonen een ronde tafel bij rond maritieme veiligheid. Tijdens hun bezoek vindt er een reddingsoefening plaats. Daarna gaan ze naar het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Hier maken zij eerst kennis met de onderwatergeluidsbibliotheek voor de Noordzee. Deze databank moet toelaten om een beter zicht te krijgen op de biodiversiteit in de Noordzee alsook helpen met de beveiliging van onze Exclusieve Economische Zone.

Bezoek koningspaar oostende 2

Demonstratie met drones

Daarna krijgen het Koningspaar in het Marine Robotics centre (MRC) uitleg over de drones die gebruikt worden door het VLIZ, Exail Robotics en Defensie. Aan de aanpalende wetenschapshaven vindt er een demonstratie plaats van enkele drones. Het bezoek eindigt aan het Kursaal van Oostende waar de Koning en de Koningin de Oostendenaars kunnen ontmoeten.

Bezoek koningspaar oostende 4
De redactie
VLIZ Drone MRCC

Meest gelezen

Hulpdiensten ambulance 112
Nieuws

Elfjarige jongen ernstig gewond nadat hij wordt aangereden door een auto
2025-09-10 - 316_PRES_ramkrakersmeulebeke.mp4 - QycBvvZJx_3.jpg
Nieuws

Motorzaak voor vierde keer beroofd: dit keer zijn daders gevat
Collage wendy
Nieuws
Update

Prins Laurent erkent zoon Wendy Van Wanten als zijn zoon

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Noordzee drones crucke

Noordzee Drones leidt binnenkort ook militairen op en krijgt bezoek van minister Crucke
Drone politie zonnebeke

Politiedrone helpt vermiste minderjarige opsporen in Zonnebeke
Onbemande vliegtuigjes

Deze Brugse 'Saboteur' moet Russische tanks en drones stoppen
Anker2

Anker historisch poolexpeditieschip Belgica krijgt plaats op Oosteroever in Oostende
Politiezone Bredene De Haan

Drones politiezone Bredene/De Haan krijgen tweede leven bij hogeschool VIVES
Drone

Gouverneur wil zwaardere drones inzetten voor reddingsacties aan kust
Aanmelden