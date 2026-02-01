Wie in het Jan Ypermanziekenhuis een implantaat laat verwijderen, draagt voortaan automatisch bij aan recyclage. Het ziekenhuis zamelt het materiaal apart in, meteen na de ingreep. Tot nu toe belandden die implantaten vaak bij het afval of bleven ze ongebruikt liggen in ziekenhuiskasten.

“Het gaat om orthopedische materialen, pacemakers en kathedertips”, zegt Lorenz De Clercq, assistent orthopedie. “Daarin zitten hoogwaardige metalen die perfect herbruikbaar zijn. Door ze apart in te zamelen, vermijden we verspilling.”