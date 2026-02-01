Van operatiezaal naar luchtvaart: Jan Ypermanziekenhuis geeft implantaten tweede leven
Het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper is het eerste ziekenhuis in België dat systematisch implantaten en ander medisch materiaal recycleert na een operatie. Prothesen, pacemakers en orthopedische plaatjes krijgen zo een tweede leven. De opbrengst gaat terug naar het ziekenhuis.
Wie in het Jan Ypermanziekenhuis een implantaat laat verwijderen, draagt voortaan automatisch bij aan recyclage. Het ziekenhuis zamelt het materiaal apart in, meteen na de ingreep. Tot nu toe belandden die implantaten vaak bij het afval of bleven ze ongebruikt liggen in ziekenhuiskasten.
“Het gaat om orthopedische materialen, pacemakers en kathedertips”, zegt Lorenz De Clercq, assistent orthopedie. “Daarin zitten hoogwaardige metalen die perfect herbruikbaar zijn. Door ze apart in te zamelen, vermijden we verspilling.”
Schaarser
Die materialen bevatten onder meer kobalt en chroom, metalen die niet alleen duurzaam zijn, maar ook steeds schaarser worden. “Het zijn sterke, slijtvaste materialen die ook gebruikt worden in sectoren zoals luchtvaart en defensie”, zegt François Hardeman, orthopedisch chirurg in het Jan Ypermanziekenhuis. “Sommige grondstoffen komen bovendien uit politiek gevoelige regio’s. Dat maakt recyclage extra relevant.”
Volgens De Clercq speelt ook de geopolitieke context mee. “Grondstoffen zijn vandaag strategisch belangrijk. Door ze een tweede leven te geven, verkleinen we onze afhankelijkheid.”
Aanzienlijke marktwaarde
Het ingezamelde materiaal wordt opgehaald door het Nederlandse bedrijf Juwaste, dat ook instaat voor de verwerking. Het ziekenhuis hoeft daar niet voor te betalen. Integendeel: de implantaten hebben een aanzienlijke marktwaarde. “Bij sommige metalen spreken we over tientallen euro’s per kilo, bij andere zelfs tot 100 euro per gram”, zegt Jurrien Toenhake van Juwaste. “Het is belangrijk dat die grondstoffen binnen Europa gerecycleerd worden.”
De opbrengst van het project vloeit terug naar het Jan Ypermanziekenhuis en kan gebruikt worden voor een goed doel.