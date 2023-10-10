Het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper maakt medewerkers bewust van de risico’s rond cyberveiligheid. Met opleidingen en praktische tips wil het ziekenhuis patiëntgegevens en digitale systemen beter beschermen.
In een ziekenhuis is cyberveiligheid niet alleen een technische uitdaging. Ook medewerkers spelen een belangrijke rol bij het beschermen van gevoelige informatie. Daarom investeert het Jan Yperman Ziekenhuis al jaren in opleiding en sensibilisering.
Via een wekelijkse nieuwsbrief en maandelijkse opleidingen krijgen medewerkers tips over onder meer veilige wachtwoorden, phishing en het omgaan met patiëntgegevens. De werking wordt gedragen door een groep vrijwilligers, de IT-dienst en de Data Protection Officer (DPO).
Interactieve infomarkt
Vanmiddag organiseerde het ziekenhuis een interactieve infomarkt waarbij medewerkers op een toegankelijke manier konden kennismaken met mogelijke gevaren en oplossingen. Daarvoor werkte het ziekenhuis samen met SHIELD vzw.
De personeelsleden krijgen inzicht in het gebruik van sterke wachtwoorden, databeveiliging en het herkennen van phishingmails. Niet alleen handig voor op het werk, maar ook voor thuis.
Hoe herken je valse mails van oplichters?
"De belangrijkste tip is om eigenlijk altijd te kijken naar de afzender", zegt Niels Vermeersch, Data Protection Officer in het Jan Ypermanziekenhuis.
"Meestal komt het mailadres van de afzender niet overeen met degene als wie de persoon zich voordoet. En meestal zijn phishingmails ook een zeer dringende toon. Ze proberen te overtuigen om nu direct te klikken, anders kan het gevolgen hebben. Vroeger kon je nog die phishingmails eruit halen door het slecht Nederlands taalgebruik, maar door Chat-GPT is dat helemaal weggevallen en wordt het echt wel moeilijker en moeilijker om phishingmails te gaan herkennen", vertelt Niels.
Het ziekenhuis wil de komende jaren verder blijven inzetten op digitale veiligheid.