In een ziekenhuis is cyberveiligheid niet alleen een technische uitdaging. Ook medewerkers spelen een belangrijke rol bij het beschermen van gevoelige informatie. Daarom investeert het Jan Yperman Ziekenhuis al jaren in opleiding en sensibilisering.

Via een wekelijkse nieuwsbrief en maandelijkse opleidingen krijgen medewerkers tips over onder meer veilige wachtwoorden, phishing en het omgaan met patiëntgegevens. De werking wordt gedragen door een groep vrijwilligers, de IT-dienst en de Data Protection Officer (DPO).