In Turkije bleek het veldhospitaal een tekort aan radiologen te hebben. Daarom schakelde Joeri zijn collega’s van het thuisfront in. Het was een intensief contact, waarbij er meermaals per dag gebeld en overlegd werd met het Ieperse artsenteam. “Niemand was voorzien op deze hulpactie, maar iedereen stelde zich flexibel op. Dat is bewonderenswaardig.”

Er is dit jaar ook een nieuwe categorie: de Duurzaamheidsaward. Die gaat naar Ruddersstove Maaltijdzorg in Brugge. Een organisatie die bijvoorbeeld inzet op de elektrificatie van het wagenpark voor de maaltijdbezorging. Een van de doelstellingen is om tegen 2030 een volledige koolstofneutrale vloot te hebben. De laadpalen voor de wagens worden op hun beurt rechtstreeks aangedreven door elektriciteit opgewekt door zonnepanelen op de parking.