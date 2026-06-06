Om het kwaliteitslabel te krijgen, wordt in een onafhankelijke audit de zorgverlening, teamwerking, organisatie, vorming en veilige gegevensverwerking onder de loep genomen. "Dat label zorgt ervoor dat wij de kantjes er niet af kunnen lopen, zoals we vandaag horen in de pers of in het nieuws", vertelt Brecht Liefooghe van vzw Zorgzeker. "Als je met 30 zorgverstrekkers samenwerkt en er zijn twee die de behoefte hebben om iets te doen wat niet mag, dan gaan die andere 28 zeggen dat we daar niet aan meedoen."