Thuisverplegingspraktijk ZorgZeker uit Westouter mag 3‑sterrenlabel in ontvangst nemen
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De thuisverplegingspraktijk ZorgZeker uit Westouter in Heuvelland heeft het 3-sterrenlabel gekregen van Mederi. Dat is een Europese erkenning voor zelfstandige praktijken met een kwaliteitsvolle en mensgerichte thuiszorg.
Om het kwaliteitslabel te krijgen, wordt in een onafhankelijke audit de zorgverlening, teamwerking, organisatie, vorming en veilige gegevensverwerking onder de loep genomen. "Dat label zorgt ervoor dat wij de kantjes er niet af kunnen lopen, zoals we vandaag horen in de pers of in het nieuws", vertelt Brecht Liefooghe van vzw Zorgzeker. "Als je met 30 zorgverstrekkers samenwerkt en er zijn twee die de behoefte hebben om iets te doen wat niet mag, dan gaan die andere 28 zeggen dat we daar niet aan meedoen."
Door enkele berichten over misbruiken in de sector ontstond een verkeerde perceptie die op de hele sector weegt, aldus Willy Vertongen van Mederi: "Ik hoop niet dat het leidt tot mensen die uit de job stappen, want we zien de laatste tijd minimale aantallen die er de kantjes van aflopen. Deze erkenning betekent een opsteker voor de thuiszorg."