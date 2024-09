Iedereen kent wel iemand van dichtbij of iets verderaf die aan dementie lijdt. De ziekte treft alsmaar meer mensen omdat we ook langer leven. Met een infostand in de hal van het Jan Yperman en de vergeet-me-nietjes wil het ziekenhuis het bewustzijn vergroten en de nadruk leggen op de mens in plaats van de ziekte.