In Roeselare is een nieuw inloophuis voor dementie officieel geopend. Het is al het derde in onze provincie, naast dat van Ingelmunster en Oostende.
Door de vergrijzing kampen steeds meer mensen met dementie, maar ook jongdementie komt vaker voor. "Het is vaak een grote stap om naar een ziekenhuis te gaan om een afspraak te maken om bij de huisarts al aan te kloppen", zegt Krisje Tordoir van de Alzheimer Liga West-Vlaanderen.
Daarom is er nu ook een inloophuis in Roeselare, in zaal Rinus in de Beverseaardeweg. Iedereen die vragen heeft over dementie kan er terecht.
Ook professionals
Ook mantelzorgers of wie zich zorgen maakt over iemand in de omgeving die kampt met geheugenverlies zijn welkom. "Wie hier binnenkomt, krijgt meteen tasje koffie en warm onthaal. In eerste instantie willen we vooral dat een goede babbel mogelijk is, maar er zijn hier ook professionals aanwezig. Hier vind je echt wel een antwoord op je vragen."