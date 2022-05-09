Door de vergrijzing kampen steeds meer mensen met dementie, maar ook jongdementie komt vaker voor. "Het is vaak een grote stap om naar een ziekenhuis te gaan om een afspraak te maken om bij de huisarts al aan te kloppen", zegt Krisje Tordoir van de Alzheimer Liga West-Vlaanderen.

Daarom is er nu ook een inloophuis in Roeselare, in zaal Rinus in de Beverseaardeweg. Iedereen die vragen heeft over dementie kan er terecht.

