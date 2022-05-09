17°C
Aanmelden
Nieuws
Roeselare

Vra­gen over demen­tie? Nu ook inloop­huis in Roeselare

Opening inloophuis dementie

In Roeselare is een nieuw inloophuis voor dementie officieel geopend. Het is al het derde in onze provincie, naast dat van Ingelmunster en Oostende.

Door de vergrijzing kampen steeds meer mensen met dementie, maar ook jongdementie komt vaker voor. "Het is vaak een grote stap om naar een ziekenhuis te gaan om een afspraak te maken om bij de huisarts al aan te kloppen", zegt Krisje Tordoir van de Alzheimer Liga West-Vlaanderen.

Daarom is er nu ook een inloophuis in Roeselare, in zaal Rinus in de Beverseaardeweg. Iedereen die vragen heeft over dementie kan er terecht.

Ook professionals

Ook mantelzorgers of wie zich zorgen maakt over iemand in de omgeving die kampt met geheugenverlies zijn welkom. "Wie hier binnenkomt, krijgt meteen tasje koffie en warm onthaal. In eerste instantie willen we vooral dat een goede babbel mogelijk is, maar er zijn hier ook professionals aanwezig. Hier vind je echt wel een antwoord op je vragen."

De redactie
Dementie

Meest gelezen

Koets 01
Nieuws
Update

VIDEO - Paard slaat op hol op Markt Brugge, koetsier zwaargewond
Ongeval E403 Torhout Lichtervelde
Nieuws
Update

E403 richting Kortrijk opnieuw vrij voor verkeer na ongeval
Mars clarebout 03
Nieuws
Update

Grimmige sfeer tijdens protestmars bij Clarebout, directie wil staking breken via deurwaarder

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Dementieweek

Week van de dementie: Jan Ypermanziekenhuis kleurt blauw-geel
Verteltas Dementie Otegem

Verteltas maakt dementie bespreekbaar bij kinderen en jongeren
2023-07-09 00:00:00 - Demir en Diependaele brengen dementie onder de aandacht tijdens dementiewandeling Brugge

Demir en Diependaele brengen dementie onder de aandacht tijdens dementiewandeling Brugge
2023-05-10 00:00:00 - Hop plukken voor mensen met dementie: 'roept herinneringen en emoties op'

Hop plukken voor mensen met dementie: 'roept herinneringen en emoties op'
2023-02-27 00:00:00 - Howest ontwerpt app die gezondheid hersenen in kaart brengt

Howest ontwerpt app die gezondheid hersenen in kaart brengt
2022-05-09 00:00:00 - Gratis appels in Kortrijk tegen dementie voor Week van de Zorg

Gratis appels in Kortrijk tegen dementie voor Week van de Zorg
Aanmelden