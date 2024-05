Bij de oefeningen in de verteltas staan letters en cijfers of kleuren dooreen, waardoor de leerlingen moeilijk de tekst kunnen lezen. En dat is hoe iemand met dementie een tekst ziet. "Ook de spellen zelf laat hen nadenken: voor ons is het logisch, maar voor mensen met dementie is dat niet logisch," zegt Tine Veryser. "Zij moeten verder nadenken. Lukt het wel nog of niet, dat moeten ze zelf ervaren."

De leerlingen van het zesde leerjaar van de Vrije Basisschool in Otegem mochten vanmorgen kennis maken met de verteltas. Ze hadden wel eens gehoord van dementie, maar nog nooit hadden ze zelf ervaren hoe de hersenen werken bij de aandoening. "Ik dacht: “Dementie is gewoon vergeten," getuigt Fien Phavonxay. "Maar dementie is veel meer. Mensen kunnen agressief reageren, maar kunnen ook dingen van vroeger herhalen of de geur herkennen van iets uit hun verleden."