Céline haar leven staat nu op pauze. Ze wacht op een verlossend telefoontje voor de transplantatie van een nier. "Het zwaarste is voor mij een streng dieet en een vochtbeperking. Doordat ik niet meer kan plassen komt al het vocht in mij er niet meer uit. Dus mag ik heel weinig drinken. Al het overtollige vocht moet eruit via de dialyse. Het dieet zelf is ook heel streng. Het gaat eigenlijk om een kalium-, fosfor- en natrium-arm dieet. Dat zijn drie mineralen die bijna overal inzitten. Vooral in fruit, in zuivelproducten, in chocolade. In heel wat zaken. Je moet eigenlijk dag in dag uit daar heel veel rekening mee houden."