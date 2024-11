In het revalidatieziekenhuis KEI in Oostduinkerke zijn ze er elke dag mee bezig, vandaag zelfs met een fietsmarathon voor patiënten en personeel. Want bewegen is belangrijk. Greet Vanderjeugd, patiënt COPD: “Ik probeer ook altijd de loopband te doen, want als ik thuis ben ga ik heel zelden gaan stappen. Ik ben bang om te weinig adem te hebben. Je zit in een vicieuze cirkel. Maar je ziet dat de andere mensen ook die problemen hebben, en dat is ook al wat. Je voelt je niet meer allen, je durft erover praten. Vroeger durfde ik dat niet.”