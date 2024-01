Het waterpeil in de jachthaven van Sint-Eloois-Vijve was in juni vorig jaar zo’n twee meter gezakt. Een probleem aan de stuw die het waterpeil regelt, zou aan de basis liggen. Nu blijkt dat er ofwel een slecht contact was in het noodstopcircuit, ofwel iemand op de noodstopknop geduwd heeft. In het laatste geval is er dus sprake van sabotage.

Het circuit is intussen vernieuwd en ook het waarschuwingssysteem staat nu op punt.