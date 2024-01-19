Vanavond en vannacht komen er eerst opklaringen en gaat het opnieuw vriezen. En dan tegen de ochtend komt er een nieuwe sneeuwzone, waarschuwt onze weerman Geert Naessens.

"Morgen krijgen we in de eerste uren van de ochtend een sneeuwzone op bezoek. Net in de ochtendspits. Dat kan enkele cm sneeuw opleveren, later overgaand in regen vanaf de kust. De zone verlaat al snel de kust en trekt dan verder landinwaarts waarbij de temperaturen geleidelijk oplopen tot 4-5 graden aan zee en 2-3 graden landinwaarts. Het gaat dan overal dooien met een matige noordwestelijke wind.

Het KMI kondigt morgenvoormiddag code oranje af voor algemene gladheid, met uitzondering van de kust. Het wordt gevaarlijk op de weg. Opletten dus.

En de winterprik lijkt nog niet meteen voorbij. Ook de komende dagen kunnen we nog wat verwachten.