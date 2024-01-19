Sneeuwzone trekt over West-Vlaanderen
In West-Vlaanderen is het op verschillende plaatsen aan het sneeuwen. Het zijn nog niet de grote hoeveelheden. Onder meer in Brugge en Ieper ligt er een dun sneeuwtapijt. Code oranje blijft aangekondigd. Het blijft dus uitkijken voor gladde wegen en fiets- en voetpaden.
De sneeuwbuien zijn vanuit het westen onze provincie binnengetrokken. Maar de strooidiensten zijn vroeg uitgerukt om de wegen zou veilig mogelijk te maken.
Landinwaarts kan er enkele centimeter sneeuw tijdelijk blijven liggen. Aan zee is dat minder het geval, maar ook daar wordt het wel wit. In de loop van de ochtend wordt het snel droog.
Ook in Kortrijk ligt er tijdens de ochtendspits een mooi laagje sneeuw, zoals op deze video hieronder te zien is: