Zwevegem

Win­ter­weer houdt volk weg van weke­lijk­se markt

Voor bouwvakkers maar bijvoorbeeld ook marktkramers is het bij dit winterweer niet evident werken. Op de wekelijkse markten is vanmorgen ook niet veel volk komen opdagen door de gladde wegen en de vrieskou.

Ook op de wekelijkse markt in Zwevegem is er minder volk dan anders, al heeft de gemeente wel haar best gedaan. Marleen Vandevijver, marktkramer: “Het is te koud, de wegen liggen niet goed. Nochtans is er op de markt wel gestrooid. Chapeau voor de gemeente Zwevegem dat ze dat gedaan heeft.”

Maar het dreigt toch een flauwe dag te worden voor de marktkramers. Ahmed Fiaz, marktkramer: “Mensen zijn veel te bang om tot hier te komen. Teveel sneeuw in de straat, en daardoor komen de mensen niet naar hier. Niks, bijna nul. Het wordt een flauwe dag voor mij.”

"Niks, bijna nul. Het wordt een flauwe dag voor mij.”

Ahmed Fiaz, marktkramer

Ondertussen is de dooi ingetreden, maar vannacht gaat het weer vriezen, en tegen de ochtend weer sneeuwen.

Jeroen Sap

Jeroen Sap
Winterweer

