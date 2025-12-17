Toch zijn de strooidiensten al sinds de vroege uurtjes aan het werk. In Menen, en deelgemeente Lauwe, reden de strooiwagens preventief uit om gladheid te voorkomen. “De permanentiediensten zijn al een aantal weken actief”, zegt schepen van Mobiliteit Patrick Roose. “We strooien preventief op alle verbindingswegen, bruggen, aan ziekenhuizen en in schoolomgevingen.”

Ook op gewestwegen en snelwegen, zoals de E403, wordt continu gestrooid door Agentschap Wegen en Verkeer. Dat blijft nodig, want ook later vandaag en vanavond is er nog kans op verspreide sneeuwbuien.