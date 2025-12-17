2°C
West-Vlaanderen

Strooi­dien­sten alert door win­ter­se bui­en: Pre­ven­tief strooi­en blijft nodig”

Na sneeuwbuien afgelopen nacht en vanochtend blijven de strooidiensten in onze provincie paraat. Hoewel de ochtendspits vlot verliep, blijft het ook de komende uren en dagen opletten voor gladheid. Lokale besturen en het Agentschap Wegen en Verkeer strooien preventief op gevoelige plekken.

Afgelopen nacht en in de vroege ochtend trokken hier en daar sneeuwbuien over onze provincie. In onder meer Ruddervoorde en Loppem lag het al sinds gisteravond wit, met vanochtend nog een extra laagje sneeuw. De meeste sneeuw viel in het noorden van de provincie, maar grote verkeersproblemen bleven uit. 

Preventief strooien

Toch zijn de strooidiensten al sinds de vroege uurtjes aan het werk. In Menen, en deelgemeente Lauwe, reden de strooiwagens preventief uit om gladheid te voorkomen. “De permanentiediensten zijn al een aantal weken actief”, zegt schepen van Mobiliteit Patrick Roose. “We strooien preventief op alle verbindingswegen, bruggen, aan ziekenhuizen en in schoolomgevingen.”

Ook op gewestwegen en snelwegen, zoals de E403, wordt continu gestrooid door Agentschap Wegen en Verkeer. Dat blijft nodig, want ook later vandaag en vanavond is er nog kans op verspreide sneeuwbuien.

Strooiwagen Menen

De strooidiensten werken daarbij nauw samen met de politie. “Als de politie tijdens controles merkt dat het glad wordt, kunnen ze ons meteen contacteren”, zegt Enzo Verbeke, teamcoach van de wegendienst in Menen. “Dan gaan we onmiddellijk opnieuw de baan op.”

Volgens de weersvoorspellingen is de winterprik trouwens nog niet voorbij. Bestuurders doen er dus goed aan hun rijgedrag aan te passen en rekening te houden met plaatselijke gladheid, vooral op bruggen en minder bereden wegen.

Davy Vercamer

Davy Vercamer
Jeroen Sap

Jeroen Sap
Jens Lemant

Jens Lemant
Celien Tanghe

Celien Tanghe
Winterweer

