Weer tramverkeer na ontsporing kusttram in Nieuwpoort
Er rijden opnieuw kusttrams in Nieuwpoort nadat er zaterdagavond een tram ontspoorde door een aanrijding met een auto.
Het tramverkeer was sindsdien onderbroken door het ongeval. Arbeiders van De Lijn hebben een hele dag nodig gehad om de weg opnieuw vrij te maken en de bovenleiding te herstellen.
Pas sinds zondagavond kunnen er weer trams passeren. Bij het ongeval raakten 14 tramreizigers lichtgewond, de autobestuurder is zwaargewond.
Redactie