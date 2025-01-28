16°C
Aanmelden
Nieuws
Nieuwpoort

Weer tram­ver­keer na ont­spo­ring kust­tram in Nieuwpoort

Tramongeval Nieuwpoort 2026 02 28 180049 odht

Er rijden opnieuw kusttrams in Nieuwpoort nadat er zaterdagavond een tram ontspoorde door een aanrijding met een auto.

Het tramverkeer was sindsdien onderbroken door het ongeval. Arbeiders van De Lijn hebben een hele dag nodig gehad om de weg opnieuw vrij te maken en de bovenleiding te herstellen. 

Pas sinds zondagavond kunnen er weer trams passeren. Bij het ongeval raakten 14 tramreizigers lichtgewond, de autobestuurder is zwaargewond.

Tramongeval Nieuwpoort
Nieuws

Tramverkeer nog steeds onderbroken na ongeval in Nieuwpoort, bestuurder niet in levensgevaar
Nieuwpoort Tramongeval
Redactie
Kusttram

Meest gelezen

73c4fecb 748a 40a0 84a9 f2d2d617a296
Nieuws

Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder gewond naar ziekenhuis
Tramongeval Nieuwpoort
Nieuws
Update

Tramongeval op de Kaai in Nieuwpoort: vijftien gewonden, één zwaargewond
Stefanie sander 2
Nieuws
Update

Stefanie Sander (43) dan toch niet vrij zonder enkelband, arbeidsauditoraat gaat in beroep

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Kusttram2 2025 08 25 101454 fcty

Tramverkeer ook in Nieuwpoort hervat
Kusttram2

Drie kusttrams ontsporen: "Toeval, er is geen verband"
Strandbloem kusttram

Jonger dan 12? Dan kan je de hele zomer de kusttram nemen als je betaalt met... een strandbloem
Lawaai kusttram

Buren klagen over hels lawaai van Kusttram: "Erger door extreem droog weer" maar De Lijn "zoekt oplossing"
Kusttram

Wagen botst op kusttram in Koksijde en komt tijd lang vast te zitten
Kusttram halte

Vroege kusttram rijdt vanaf morgen opnieuw uit in Adinkerke
Aanmelden