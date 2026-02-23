Door het incident werd het tramverkeer op het traject volledig stilgelegd. Ook deze ochtend kon de kusttram ter hoogte van Nieuwpoort nog steeds niet rijden. De ontspoorde tram is ondertussen wel getakeld, maar de bovenleiding moet nog hersteld worden. Volgens De Lijn zal het normale tramverkeer daardoor wellicht pas in de loop van de avond kunnen hervatten. Tussen Westende-Bad en De Panne worden in beide richtingen wel pendelbussen ingezet, waardoor de hinder voor de reizigers voorlopig beperkt zou blijven.

De Veurnse afdeling van het parket West-Vlaanderen stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Voorlopig is het nog wachten op de eerste bevindingen van de expert. "De precieze omstandigheden worden nog verder onderzocht", klinkt het bij het parket.