Tramverkeer nog steeds onderbroken na ongeval in Nieuwpoort, bestuurder niet in levensgevaar
Door een ernstig verkeersongeval zaterdagavond in Nieuwpoort, is het tramverkeer er nog steeds onderbroken. Dat meldt vervoersmaatschappij De Lijn. Wellicht zal de kusttram pas vanavond opnieuw kunnen rijden. De bestuurder die zwaargewond raakte bij een tramongeval in Nieuwpoort, heeft geen levensbedreigende verwondingen opgelopen, meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. Het gaat om een 54-jarige man uit Nieuwpoort.
Het verkeersongeval deed zich zaterdag rond 18.20 uur voor op de Kaai in Nieuwpoort. Ter hoogte van de rotonde aan de Astridlaan kwam het tot een botsing tussen een kusttram en een personenvoertuig, waardoor de tram ontspoorde. De hulpdiensten snelden ter plaatse om de slachtoffers de eerste zorgen toe te dienen. De bestuurder van de personenwagen liep als enige zware verwondingen op. Volgens het parket verkeert hij echter niet in levensgevaar. De 54-jarige man uit Nieuwpoort werd net als de trambestuurder en veertien passagiers overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt. Zij liepen slechts lichte verwondingen op en mochten ondertussen het ziekenhuis al verlaten.
Verstoord verkeer
Door het incident werd het tramverkeer op het traject volledig stilgelegd. Ook deze ochtend kon de kusttram ter hoogte van Nieuwpoort nog steeds niet rijden. De ontspoorde tram is ondertussen wel getakeld, maar de bovenleiding moet nog hersteld worden. Volgens De Lijn zal het normale tramverkeer daardoor wellicht pas in de loop van de avond kunnen hervatten. Tussen Westende-Bad en De Panne worden in beide richtingen wel pendelbussen ingezet, waardoor de hinder voor de reizigers voorlopig beperkt zou blijven.
De Veurnse afdeling van het parket West-Vlaanderen stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Voorlopig is het nog wachten op de eerste bevindingen van de expert. "De precieze omstandigheden worden nog verder onderzocht", klinkt het bij het parket.