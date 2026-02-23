13°C
Aanmelden
Nieuws
Nieuwpoort

Tram­ver­keer nog steeds onder­bro­ken na onge­val in Nieuw­poort, bestuur­der niet in levensgevaar

Tramongeval Nieuwpoort

Door een ernstig verkeersongeval zaterdagavond in Nieuwpoort, is het tramverkeer er nog steeds onderbroken. Dat meldt vervoersmaatschappij De Lijn. Wellicht zal de kusttram pas vanavond opnieuw kunnen rijden. De bestuurder die zwaargewond raakte bij een tramongeval in Nieuwpoort, heeft geen levensbedreigende verwondingen opgelopen, meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. Het gaat om een 54-jarige man uit Nieuwpoort.

Het verkeersongeval deed zich zaterdag rond 18.20 uur voor op de Kaai in Nieuwpoort. Ter hoogte van de rotonde aan de Astridlaan kwam het tot een botsing tussen een kusttram en een personenvoertuig, waardoor de tram ontspoorde. De hulpdiensten snelden ter plaatse om de slachtoffers de eerste zorgen toe te dienen. De bestuurder van de personenwagen liep als enige zware verwondingen op. Volgens het parket verkeert hij echter niet in levensgevaar. De 54-jarige man uit Nieuwpoort werd net als de trambestuurder en veertien passagiers overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt. Zij liepen slechts lichte verwondingen op en mochten ondertussen het ziekenhuis al verlaten.

Tramongeval Nieuwpoort
Nieuws

Tramongeval op de Kaai in Nieuwpoort: vijftien gewonden, één zwaargewond

Verstoord verkeer

Door het incident werd het tramverkeer op het traject volledig stilgelegd. Ook deze ochtend kon de kusttram ter hoogte van Nieuwpoort nog steeds niet rijden. De ontspoorde tram is ondertussen wel getakeld, maar de bovenleiding moet nog hersteld worden. Volgens De Lijn zal het normale tramverkeer daardoor wellicht pas in de loop van de avond kunnen hervatten. Tussen Westende-Bad en De Panne worden in beide richtingen wel pendelbussen ingezet, waardoor de hinder voor de reizigers voorlopig beperkt zou blijven.

De Veurnse afdeling van het parket West-Vlaanderen stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Voorlopig is het nog wachten op de eerste bevindingen van de expert. "De precieze omstandigheden worden nog verder onderzocht", klinkt het bij het parket.

Belga

Meest gelezen

Schietpartij De Panne 1
Nieuws
Update

Man (79) vuurt enkele schoten af op deur van woning in De Panne: één persoon overleden
73c4fecb 748a 40a0 84a9 f2d2d617a296
Nieuws

Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder gewond naar ziekenhuis
Tramongeval Nieuwpoort
Nieuws
Update

Tramongeval op de Kaai in Nieuwpoort: vijftien gewonden, één zwaargewond

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden