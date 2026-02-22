Kusttram ontspoord op Kaai in Nieuwpoort
In Nieuwpoort is een kusttram ontspoord ter hoogte van de Kaai aan het rondpunt bij de Astridlaan. Bij het incident kwam ook de bovenleiding naar beneden. De tram botste namelijk met een auto.
Door het ongeval is er tijdelijk geen tramverkeer mogelijk in beide richtingen. De Lijn zet vervangbussen in en de hulpdiensten zijn ter plaatse.
Stad Nieuwpoort vraagt om de omgeving van de Kaai te vermijden en de hulpdiensten voldoende ruimte te geven.
