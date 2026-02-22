13°C
Aanmelden
Nieuws
Nieuwpoort

Kust­tram ont­spoord op Kaai in Nieuwpoort

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Nieuwpoort is een kusttram ontspoord ter hoogte van de Kaai aan het rondpunt bij de Astridlaan. Bij het incident kwam ook de bovenleiding naar beneden. De tram botste namelijk met een auto.

Door het ongeval is er tijdelijk geen tramverkeer mogelijk in beide richtingen. De Lijn zet vervangbussen in en de hulpdiensten zijn ter plaatse.

Stad Nieuwpoort vraagt om de omgeving van de Kaai te vermijden en de hulpdiensten voldoende ruimte te geven. 

Nieuwpoort Tramongeval
Tramongeval Nieuwpoort
Redactie
Tramongeval

Meest gelezen

Schietpartij De Panne 1
Nieuws
Update

Man (79) vuurt enkele schoten af op deur van woning in De Panne: één persoon overleden
73c4fecb 748a 40a0 84a9 f2d2d617a296
Nieuws

Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder gewond naar ziekenhuis
NMBS geen trein
Nieuws
Update

UPDATE: Opnieuw treinen tussen Deinze en Lichtervelde na eerdere onderbreking

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Politielint update 0

Zuidzandstraat en Steenstraat in Brugge tijdelijk afgesloten door oliespoor
Izegem brand

58 appartementen in Izegem ontruimd na brand in ondergrondse parking
Ongeval in Emelgem

Vader en twee kinderen botsen met bestelwagen in Emelgem: zestiger zwaargewond
De Lijn

Ook vervoerregioraad Oostende zegt neen tegen besparingsplan van De Lijn
De lijn

Ook Vervoerregio Midwest verzet zich tegen nieuwe besparingen op openbaar vervoer
Bus de lijn

Vervoersregio Westhoek verzet zich gedeeltelijk tegen de besparingen bij De Lijn
Aanmelden