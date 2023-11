De waterellende is helaas nog niet meteen voorbij. Vandaag en morgen blijven regen en wind onze richting uitkomen. Verwacht wordt dat in het IJzerbekken hierdoor de alarmdrempels ook de komende dagen overschreden zullen blijven. Elke extra regendruppel zorgt er nu voor dat een daling van het waterpeil vertraagt of zelfs licht teniet gedaan wordt.

Op de waterwegen buiten het IJzerbekken wordt verwacht dat deze nieuwe neerslagzone niet meer tot kritieke situaties zou leiden.

De hulpdiensten blijven de toestand op het terrein op de voet verder opvolgen en blijven paraat om in te grijpen waar nodig. Ondertussen is de crisiscel gestart met de voorbereiding van de nazorg en bekijken we samen met de verantwoordelijke diensten en besturen hoe de getroffen mensen zo goed mogelijk kunnen ondersteund worden bij de aanpak van de gevolgen van de wateroverlast.

Het nummer 1722 en het e-loket www.1722.be blijven actief voor alle hulpvragen over de wateroverlast. Voor levensbedreigende situaties bel je 112.