De Kanegemstraat in Tielt is de ader van de bedrijvenzone Tielt-Noord. De weg wordt over een afstand van een halve kilometer heraangelegd met gescheiden rioleringen en fietspaden. Maar dé innovatie zal straks onder het wegdek zitten. Wim Schiettecatte , onderzoeker VITO: “Er komt een grote buffer onder te zitten en die stroomt af naar een pompput, waarin een afsluiter komt te staan om het water bij te houden zodat bedrijven het kunnen hergebruiken. En er is ook het pompsysteem met filter dat het water via een persleiding opnieuw naar de bedrijven aanbiedt als alternatieve duurzame waterbron.“