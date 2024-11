Het lokale niveau staat het dichtst bij de mensen. Bijna een derde van de bevolking vertrouwt het gemeentebestuur. Voor alle andere overheden ligt dat een pak lager. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent.

Ook blijkt uit onderzoek dat een gemeenteraadslid gemiddeld een uur per dag aan verschillende taken wijdt: administratie, vergaderingen, gemeenteraad, commissies en dossiers. "Maar dan heb je ook veel mensen die vragen stellen via e-mail en daar steekt ook wel wat tijd in", vertelt Michiel Vandewalle die straks een zitje opneemt in de gemeenteraad van Waregem. "Met een uur kom je er denk ik niet."

Op 28 november is er in Roeselare nog een tweede West-Vlaamse sessie voor 200 nieuwkomers.