Waregem herdenkt overledenen met 'De Grote Oversteek'

Vrijdagavond lieten bezoekers van 'De Grote Oversteek' duizenden lichtjes te water op de stadionvijvers in het Regenboogpark in Waregem. Dit deden ze als eerbetoon aan dierbaren die overleden zijn. Waregem wil in de aanloop naar Allerheiligen thema’s als rouw en afscheid op die manier bespreekbaar maken.