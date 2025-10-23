14°C
Nieuwpoort

Focus & WTV zen­den troost­mo­ment van Reveil live uit van­uit Nieuwpoort

Reveil de panne

Op Allerheiligen brengen Focus & WTV het jaarlijkse Reveil Slotmoment live tot in de huiskamer. Vanuit Nieuwpoort, de Troosthoofdstad van Vlaanderen, wordt op zaterdag 1 november van 17 tot 18 uur een warm en ingetogen uur gevuld met muziek, poëzie en getuigenissen rond afscheid en herinnering.

Het Slotmoment van Reveil is al jaren een vaste waarde op Allerheiligen. Ook dit jaar is het live-evenement in het Prins Mauritspark in Nieuwpoort volledig uitverkocht. Door de grote belangstelling zijn er wel nog 500 extra staanplaatsen vrijgemaakt. De toegang blijft gratis, maar reserveren is verplicht via de website van de stad.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, werkt Reveil dit jaar samen met Focus & WTV, HLN.be en andere regionale zenders. Zo kan wie geen ticket kon bemachtigen het troostmoment van thuis uit beleven.

Getuigenissen & troostverhalen

De presentatie is in handen van Lieve Blancquaert, die het publiek meeneemt doorheen getuigenissen, poëzie en troostverhalen. Muzikale gasten zijn Hannelore Bedert, Jente Pironet (Portland) en Brihang, begeleid door een liveband met onder meer Simon Casier (Balthazar) en het SUN SUN SUN-strijkensemble. Ook psychiater en auteur Uus Knops schuift aan voor een gesprek over afscheid en verbondenheid.

Redactie
Reveil

