Het Slotmoment van Reveil is al jaren een vaste waarde op Allerheiligen. Ook dit jaar is het live-evenement in het Prins Mauritspark in Nieuwpoort volledig uitverkocht. Door de grote belangstelling zijn er wel nog 500 extra staanplaatsen vrijgemaakt. De toegang blijft gratis, maar reserveren is verplicht via de website van de stad.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, werkt Reveil dit jaar samen met Focus & WTV, HLN.be en andere regionale zenders. Zo kan wie geen ticket kon bemachtigen het troostmoment van thuis uit beleven.