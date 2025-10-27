16°C
Zedelgem

Bar­ba­ra uit Zedel­gem geeft kle­ding van over­le­de­nen nieuw leven als koesterknuffel

Morgen, op Allerheiligen, staan velen stil bij wie ze moesten loslaten. Voor sommigen helpt het om een tastbare herinnering te hebben. In Zedelgem maakt Barbara Bouillon koesterknuffels uit kleding van overledenen. Zo blijven herinneringen letterlijk binnen handbereik.

Bij Ontoed verwerkt Barbara kledingstukken van overleden dierbaren in zachte knuffels. “Ik maak nu een knuffel voor een vriendin die haar zoontje veel te jong verloren heeft”, vertelt Barbara. “Na enkele jaren voelde ze zich klaar om iets te doen met zijn eerste pyjamaatje.”

"Ik was de kleding niet, zodat de geur nog wat behouden blijft. Sommigen voegen zelfs een beetje as of een haarlok toe.”

Barbara Bouillon, Ontoed

Elke knuffel is uniek en zit vol persoonlijke details. “De stoffen, de prints en de kleuren roepen vaak meteen herinneringen op”, legt Barbara uit. “Soms verwijst de vorm van de knuffel naar iets typisch voor die persoon. En ik was de kleding niet, zodat de geur nog wat behouden blijft. Sommigen voegen zelfs een beetje as of een haarlok toe.”

Koesterknuffel 4

Elk verhaal raakt

Wat begon als een persoonlijk gebaar, groeide uit tot een bijberoep met een emotioneel randje. “Sommige verhalen raken harder dan andere”, zegt Barbara. “Als mama was het zwaar om een knuffel te maken voor een kindje dat even oud zou zijn als mijn dochter. Maar elk verlies is intens. Alles wat mensen hier vertellen, blijft hangen.”

Een koesterknuffel heb je vanaf 65 euro.

Koesterknuffel 2
Allerheiligen

