Wat begon als een persoonlijk gebaar, groeide uit tot een bijberoep met een emotioneel randje. “Sommige verhalen raken harder dan andere”, zegt Barbara. “Als mama was het zwaar om een knuffel te maken voor een kindje dat even oud zou zijn als mijn dochter. Maar elk verlies is intens. Alles wat mensen hier vertellen, blijft hangen.”

Een koesterknuffel heb je vanaf 65 euro.