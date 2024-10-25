Hannelore Bedert staat voor het eerst sinds het overlijden van haar man weer op het podium tijdens Troostmoment in Nieuwpoort
Op Allerheiligen kwamen duizenden mensen samen om hun overleden dierbaren te herdenken. Op zo’n 150 locaties in Vlaanderen vonden ook dit jaar troostconcerten plaats, met Nieuwpoort als gaststad voor het grote slotconcert. Meer dan 2.500 bezoekers zochten er samen troost en verbinding.
Voor het eerst in bijna zeven jaar stond zangeres Hannelore Bedert opnieuw op het podium. Ze zong onder meer haar nummer Kom naar Huis, geschreven na het onverwachte overlijden van haar man. “Ik dacht in het begin aan het cliché van tijd heelt alle wonden, ik weet intussen dat dat niet het geval is, dat wonden niet dichtgaan, maar het wordt wel echt dragelijker.” vertelt Bedert. “Je moet jezelf terugvinden zonder je partner, zonder de vader van je kinderen, dat is een enorme zoektocht."
Slotconcert in Prins Mauritspark
Het slotconcert in het Prins Mauritspark was het warme en ingetogen hoogtepunt van een maand die in Nieuwpoort volledig in het teken van troost stond. Gastvrouw Lieve Blancquaert sprak er over het omgaan met verlies en benadrukte de kracht van muziek om steun te bieden.
Reveil, het initiatief achter de concerten, is opgericht door muzikant Pieter Deknudt uit Deerlijk, nadat de trompettist van zijn band overleed. Intussen is het project ook in het buitenland actief.