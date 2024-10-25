Het slotconcert in het Prins Mauritspark was het warme en ingetogen hoogtepunt van een maand die in Nieuwpoort volledig in het teken van troost stond. Gastvrouw Lieve Blancquaert sprak er over het omgaan met verlies en benadrukte de kracht van muziek om steun te bieden.



Reveil, het initiatief achter de concerten, is opgericht door muzikant Pieter Deknudt uit Deerlijk, nadat de trompettist van zijn band overleed. Intussen is het project ook in het buitenland actief.

