Reveil bestaat tien jaar, de organisatie van de troostconcerten op begraafplaatsen. In meer dan 150 gemeenten ondertussen, en ook al in het buitenland. Op Allerheiligen volgende vrijdag is Wevelgem de Troosthoofdstad. De apotheose zeg maar van de Troosttoer die nu al door Vlaanderen trekt en gisteren halt hield in Kortrijk. Met oprichter Pieter Deknudt keren we nog eens tien jaar terug in de tijd.