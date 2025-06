Het is ondertussen een traditie, destijds ontstaan in Deerlijk: op 1 november is er op begraafplaatsen in Vlaanderen ook plaats voor muziek, troost en verhalen. Er nemen ondertussen 150 Vlaamse gemeenten deel en zelfs in het buitenland ontdekken ze Reveil.

Elk jaar is één stad of gemeente de Troosthoofdstad. In onze provincie was dat eerder Wevelgem, Kortrijk en De Panne. Dit jaar is die eer voor Stad Nieuwpoort.

later meer.