Nieuws
Kortrijk Deerlijk

Kom­af maken met mis­vat­tin­gen rond rouw”: Pie­ter Deknudt (Reveil) heeft nieuw boek uit

Boek pieter deknudt rouwen mag anders

Singer-songwriter en Reveil-oprichter Pieter Deknudt heeft een nieuw boek uit: Rouwen Mag Ook Anders. Daarin bundelt hij alles wat hij de voorbije tien jaar leerde over verlies, rouw en vooral troost.

Deknudt zette met Reveil de afgelopen jaren meer dan duizend troostconcerten op begraafplaatsen in vijf landen op poten, goed voor honderdduizenden bezoekers. Daarnaast werkte hij mee aan producties als Stad Verlicht en Boodschap aan de Overkant, en bracht hij grote namen als Koen Wauters, Selah Sue en Axelle Red samen tijdens live uitgezonden Slotmomenten.

"Nefaste misvattingen rond rouw"

“Het is een boek dat ik schreef uit gezonde frustratie over de nefaste misvattingen rond rouw die al vijftig jaar in ons collectief geheugen vastzitten,” zegt Deknudt. “Terwijl er al zoveel nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn rond rouw die maar niet ingeburgerd raken.”

In Rouwen Mag Ook Anders koppelt Deknudt wetenschappelijke inzichten aan zijn gesprekken met honderden rouwenden en onderzoekers. Het boek wil een aanzet geven tot een warmere maatschappelijke visie rond rouw en verlies.

De redactie
Reveil

