“Het is een boek dat ik schreef uit gezonde frustratie over de nefaste misvattingen rond rouw die al vijftig jaar in ons collectief geheugen vastzitten,” zegt Deknudt. “Terwijl er al zoveel nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn rond rouw die maar niet ingeburgerd raken.”

In Rouwen Mag Ook Anders koppelt Deknudt wetenschappelijke inzichten aan zijn gesprekken met honderden rouwenden en onderzoekers. Het boek wil een aanzet geven tot een warmere maatschappelijke visie rond rouw en verlies.