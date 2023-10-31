Vanaf volgende maand kunnen inwoners van Poperinge die recent een familielid hebben verloren, twee gratis warme maaltijden aan huis krijgen. Het project, genaamd “Rouwkost”, wil steun bieden in een periode waarin koken vaak niet lukt.
Het project 'Rouwkost' is een deelactie van Reveil, waarvan Poperinge troostgemeente is in de aanloop naar 1 november. “We merken dat mensen die iemand verliezen, de wereld op zijn kop zien staan. Eten is dan niet altijd een eerste prioriteit. Dit is een eerste stap om hen te ondersteunen,” zegt schepen Loes Vandromme.
Het personeel van Woonzorgcentrum Proventier bereidt de maaltijden, die vervolgens aan huis worden geleverd door rouwconsulenten of opgeleide vrijwilligers.
Babbeltje slaan
Daarnaast wil het project ook signaleren of er andere noden zijn bij nabestaanden. Karen Vanneste, diensthoofd van de keuken bij het woonzorgcentrum en zelf ervaringsdeskundige, benadrukt het sociale aspect. “Het is vooral dat babbeltje dat het hem doet. Mensen staan altijd open en zijn wat losser als er een maaltijd aanwezig is op tafel. Er wordt veel gepraat, gelachen, maar ook een traan gelaten. Zo’n maaltijd blijft belangrijk."
Mensen zullen de maaltijden online kunnen aanvragen of bij de dienst Seniorenzorg. Het initiatief start op 1 oktober.