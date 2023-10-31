Het project 'Rouwkost' is een deelactie van Reveil, waarvan Poperinge troostgemeente is in de aanloop naar 1 november. “We merken dat mensen die iemand verliezen, de wereld op zijn kop zien staan. Eten is dan niet altijd een eerste prioriteit. Dit is een eerste stap om hen te ondersteunen,” zegt schepen Loes Vandromme.

Het personeel van Woonzorgcentrum Proventier bereidt de maaltijden, die vervolgens aan huis worden geleverd door rouwconsulenten of opgeleide vrijwilligers.

