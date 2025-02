Zinger heeft door de jaren heen een stevige reputatie opgebouwd met hun nevenproject Reveil. Dat is inmiddels tot ver buiten België uitgegroeid tot een groot succes, maar de muzikanten willen nu weer vaker op het podium staan. “Dat begint zodanig groot te worden dat we soms vergeten dat we graag gewoon eens op een podium op een festival willen staan,” zegt frontman Pieter Deknudt. “We staan zoveel op begraafplaatsen dat we gewoon eens een beetje leute willen maken. We wilden terugkeren naar de muziek.”