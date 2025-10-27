Herfstzon zorgt voor veel volk op begraafplaatsen in aanloop naar Allerheiligen
Het zonnige en droge weer zorgde vandaag voor opvallend veel volk op de kerkhoven in West-Vlaanderen. Velen kwamen er nog snel de zerken poetsen of een bloemetje plaatsen in aanloop naar Allerheiligen en Allerzielen. Ook op de begraafplaats van Rumbeke, bij Roeselare, was het opvallend druk.
Voor veel bezoekers is het meer dan zomaar een jaarlijkse gewoonte. “Het is ook een moment om eens stil te staan en na te denken”, zegt Lieve Debussche. “Misschien klinkt het raar, maar ik vind dit een mooie periode.”
Anderen geven toe dat ze niet vaak komen, maar wel rond deze tijd van het jaar. “Eigenlijk zou ik vaker moeten gaan”, zegt Nona Van Coillie. “Maar nu kom ik vooral voor mijn oma.”
"Het moet proper zijn"
Voor sommigen is het vooral belangrijk dat het kerkhof er verzorgd bij ligt. “Aan onze ouderdom moet dat een beetje proper zijn hé”, vertelt José Deconinck. “De jonge gasten kijken daar niet meer naar om.”
Ria Watteny passeert regelmatig langs de begraafplaats, ook buiten Allerheiligen. “Als we eens passeren met de fiets, stop ik hier even”, zegt ze. “Dan praat ik wat, zeg ik dat het allemaal anders is gelopen dan ik had gedacht. Maar ja, we moeten verder.”
"Ik vind dat het niet alleen noodzakelijk is om te komen met Allerzielen en Allerheiligen, maar ik kom regelmatig."
Chantal Vandenbulcke komt dan weer vaak naar het graf van haar ouders. “Dat zijn je ouders, dat blijven je ouders. Ik vind dat het niet alleen noodzakelijk is om te komen met Allerzielen en Allerheiligen, maar ik kom regelmatig”, vertelt ze. “Ik zorg dat het graf altijd proper is en dat er een bloempje op staat. En dan denk ik aan vroeger, aan wat ik van hen heb gekregen. Hun waarden heb ik proberen door te geven aan mijn dochters.”