Voor veel bezoekers is het meer dan zomaar een jaarlijkse gewoonte. “Het is ook een moment om eens stil te staan en na te denken”, zegt Lieve Debussche. “Misschien klinkt het raar, maar ik vind dit een mooie periode.”

Anderen geven toe dat ze niet vaak komen, maar wel rond deze tijd van het jaar. “Eigenlijk zou ik vaker moeten gaan”, zegt Nona Van Coillie. “Maar nu kom ik vooral voor mijn oma.”