Wereldwijd staat Gediflora aan de top. De stekjes gaan naar 42 landen, van de VS tot Azië. Vincent Verbaeys, Gediflora: “Wij verkopen jong startmateriaal aan kwekers wereldwijd. Sinds vorig jaar hebben we voor het eerst de grens van de 100 miljoen plantjes overschreden. Daar zijn we uiteraard een beetje trots op. Het is de eerste keer dat we daarin slagen.”

Trendgevoelig

Ook chrysanten volgen trends. Planten met grotere bloemen zijn in. “De Umbra is daar een heel mooi voorbeeld van. De bloem is dubbel zo groot als die van een standaardbolchrysant. En ze heeft bovendien een veel langere houdbaarheid. De bloem blijft zes tot acht weken mooi.”

Ook op terrassen

Chrysanten zijn bij ons traditioneel vooral te vinden op begraafplaatsen, maar Gediflora ziet dat de plant steeds meer zijn weg vindt naar het terras. “We zien dat in Duitsland en Nederland. Daar komt geen enkel chrysant op het kerkhof terecht. We zien vooral jongere mensen, dertigers, die een chrysant kopen, puur als terrasplant. Een ideale manier om wat kleur op het terras te krijgen in deze tijd van het jaar.”