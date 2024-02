Rond 18.45 uur passeerde een vuurbol boven West-Vlaanderen. Op videobeelden, gemaakt in Groot-Brittannië is een kleine bewegende lichtflits te zien in de vorm van een bal. Zo snel als hij in beeld komt, verdwijnt hij ook weer. Op het einde lijkt de bal zelfs te ontploffen.

In werkelijkheid gaat het om een meteoor die erg helder is. Op de website van de Vereniging voor Sterrenkunde kwamen tientallen meldingen binnen uit West-Vlaanderen: van Brugge tot Wevelgem.