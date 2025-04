Het iconische skelet van potvis Valentijn hangt sinds vorig jaar in het NAVIGO Visserijmuseum in Koksijde. Zeventien meter lang en een gewicht van meer dan 50 ton. Potvis Valentijn spoelde op 12 februari 1989 aan op het strand Sint-André in Oostduinkerke. Die gebeurtenis lokte honderden nieuwsgierigen en zorgde voor heel wat media-aandacht.