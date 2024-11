Jean-Pierre Grootaerd bouwt telescopen die hij dan wegschenkt aan instellingen wereldwijd waar jongeren met een beperking verblijven. Zo krijgen ook zij de kans om naar de sterren te kijken. De Internationale Astronomische Unie beloont hem daar nu voor met een eigen planetoïde. Dat is een stukje materie dat net zoals planeten in een baan rond de zon beweegt. Er zijn er zo al een miljoen bekend, ééntje draagt nu de naam van Jean-Pierre Grootaerd. Benieuwd of Jean-Pierre die ook zelf zal kunnen zien door de telescoop.