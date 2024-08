Voor zijn werk reist de professor de wereld rond. Hij introduceert de wetenschap rond het pekelkreeftje in landen die er nog weinig ervaring mee hebben. "Als er één iets is dat mij ongelofelijk opvalt aan de professor dan is het zijn tomeloze energie, zijn drift om de wereld te verbeteren", aldus de Kortrijkse schrijver van het boek, Dieter Honoré. "Ik heb soms moeten smeken om een afspraak te krijgen met hem omdat er altijd wel een conferentie was in het buitenland of een zoommeeting die hij moest openen in China." Volgens Honoré verdient de professor nog meer erkenning in Lauwe.