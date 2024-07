BELREEFS zal oesterbanken aanleggen in hun natuurlijke habitat: grindbedden diep in de zee. De onderzoekers brengen eerst de zeebodem in groot detail in kaart. De oesters zullen meerdere jaren intensief gemonitord worden.

Voor die complexe operatie werkt de overheid samen met het Brussels Instituut voor Natuurwetenschappen en enkele bedrijven: baggeraar Jan De Nul , Shells & Valves - een expert in aquacultuur - en Mantis Consulting, een adviesbureau in duurzaam ondernemen.

Wie hoopt de natuurlijke Noordzee-oesters binnenkort ook te kunnen proeven, is er aan voor de moeite. De oesters zijn niet bestemd voor consumptie.