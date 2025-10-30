DOVO en Elia verwijderen twaalf Duitse zeemijnen voor bouw Prinses Elisabeth-eiland: “Gevaar voor toekomstige hoogspanningskabels”
©Belga
Ontmijningsdienst DOVO en hoogspanningsnetbeheerder Elia werken samen om twaalf Duitse zeemijnen die op de bodem van de Noordzee liggen te verwijderen en ontmantelen. De zeemijnen uit de Tweede Wereldoorlog vormen een risico voor de voorbereidende werken voor het Prinses Elisabeth-eiland, het kunstmatige energie-eiland dat Elia aanlegt.
De aanwezigheid van de twaalf bommen kunnen een gevaar vormen voor de toekomstige elektriciteitskabels die Elia op de zeebodem wil aanleggen. Die zijn belangrijk om groene energie vanuit de Noordzee aan land te brengen.
De operatie start komende maandag 9 maart en kadert binnen de werken voor het Prinses Elisabeth Eiland. De ontmijningsdienst zal de zeemijnen op het strand van Wenduine (De Haan) onderzoeken, neutraliseren of gecontroleerd tot ontploffing brengen. Tegen de zomer zouden de werken afgerond moeten zijn.
Tijdens de activiteiten stelt de politie voor enkele uren een veiligheidsperimeter van 500 meter in op het strand en in de duinen. Mogelijke hinder voor tram- en autoverkeer is ook mogelijk langs de Blankenbergse Steenweg.
“Bij Elia blijft veiligheid onze hoogste prioriteit", aldus Lotte Van der Stock, verantwoordelijke Omgevingscommunicatie. "De aanwezigheid van oude zeemijnen uit de Tweede Wereldoorlog vormt een risico bij toekomstige werken aan kabelverbindingen vanuit het Prinses Elisabeth Eiland. Daarom is het essentieel dat we, samen met DOVO, deze explosieven op de meest zorgvuldige manier verwijderen."