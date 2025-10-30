De aanwezigheid van de twaalf bommen kunnen een gevaar vormen voor de toekomstige elektriciteitskabels die Elia op de zeebodem wil aanleggen. Die zijn belangrijk om groene energie vanuit de Noordzee aan land te brengen.

De operatie start komende maandag 9 maart en kadert binnen de werken voor het Prinses Elisabeth Eiland. De ontmijningsdienst zal de zeemijnen op het strand van Wenduine (De Haan) onderzoeken, neutraliseren of gecontroleerd tot ontploffing brengen. Tegen de zomer zouden de werken afgerond moeten zijn.