Hoogspanningsnetbeheerder Elia en ontmijningsdienst DOVO werken sinds 9 maart samen om zeemijnen te verwijderen. Die werken gaan ook in de paasvakantie voort. Intussen zijn er al vier van de veertien zeemijnen verwijderd. Dat is nodig om plaats te maken voor ondergrondse zeekabels die energie van het Prinses Elisabeth Eiland aan land moeten brengen.
De werken zijn volgens Elia zeer weersafhankelijk. "De werken verlopen vlot, zo lang het weer het toelaat, vandaag worden er bijvoorbeeld geen zeemijnen opgehaald, gezien het slechte weer", zegt woordvoerder Lotte Van der Stockt. "Volgende week gaan we wellicht verder vanaf 15 april. De week nadien starten we op 21 april. Al is alles afhankelijk van het weer."
Neutralisatie of ontploffing
De mijnen werden gevonden tijdens voorbereidingswerken voor het Prinses Elisabeth Eiland. Duikers halen de mijnen naar boven met behulp van een ballon, die dan naar het strand van Wenduine worden gesleept. Daar worden de mijnen onderzocht, geneutraliseerd of tot ontploffing gebracht.
Tijdens de werken gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen op en rond het strand. Het strand is niet toegankelijk en ook de wandelpaden door de duinen worden afgesloten. Er kan ook tijdelijk hinder zijn voor het tram-, auto- en fietsverkeer langs de Blankenbergse Steenweg. Tijdens de operatie zelf wordt de weg namelijk helemaal afgesloten.