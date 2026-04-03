De mijnen werden gevonden tijdens voorbereidingswerken voor het Prinses Elisabeth Eiland. Duikers halen de mijnen naar boven met behulp van een ballon, die dan naar het strand van Wenduine worden gesleept. Daar worden de mijnen onderzocht, geneutraliseerd of tot ontploffing gebracht.

Tijdens de werken gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen op en rond het strand. Het strand is niet toegankelijk en ook de wandelpaden door de duinen worden afgesloten. Er kan ook tijdelijk hinder zijn voor het tram-, auto- en fietsverkeer langs de Blankenbergse Steenweg. Tijdens de operatie zelf wordt de weg namelijk helemaal afgesloten.