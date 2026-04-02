In Wenduine (De Haan) is ontmijningsdienst DOVO dinsdagvoormiddag ter plaatse om een oude zeemijnen onschadelijk te maken. Eerst was afgesproken om dat niet te doen tijdens vakantie, maar aangezien de hinder beperkt is, doen ze gewoon voort. "Er zijn veiligheidsmaatregelen met de gemeente De Haan en de politie van De Haan aan de gang om de kustbaan en de tram af te zetten", klonk het bij Olivier Droissart van ontmijningsdienst DOVO.

