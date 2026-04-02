Ontmijningsdienst DOVO opnieuw in Wenduine om oude zeemijnen onschadelijk te maken
Ontmijningsdienst DOVO is dinsdagvoormiddag opnieuw aan de slag gegaan in Wenduine (De Haan) om een oude zeemijnen onschadelijk te maken. De oude munitie moet weggehaald worden, omdat ze een gevaar kan zijn als Elia kabels in de zeebodem legt.
In Wenduine (De Haan) is ontmijningsdienst DOVO dinsdagvoormiddag ter plaatse om een oude zeemijnen onschadelijk te maken. Eerst was afgesproken om dat niet te doen tijdens vakantie, maar aangezien de hinder beperkt is, doen ze gewoon voort. "Er zijn veiligheidsmaatregelen met de gemeente De Haan en de politie van De Haan aan de gang om de kustbaan en de tram af te zetten", klonk het bij Olivier Droissart van ontmijningsdienst DOVO.
"Het strand te vrijwaren van wandelaars, want het is mooi weer. Het is paasvakantie. De mensen willen een uitje maken op het strand. Er zijn behoorlijk wat veiligheidsmaatregelen getroffen deze morgen." Maar een ontploffing zal er vandaag niet komen. Ze kunnen de zeemijn onschadelijk maken, die wordt nu overgebracht naar Poelkapelle.