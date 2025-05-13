Langemark-Poelkapelle

DOVO her­vat dage­lijk­se ont­plof­fin­gen in Poel­ka­pel­le: Nog werk voor tien­tal­len jaren”

In Langemark-Poelkapelle is ontmijningsdienst DOVO opnieuw gestart met dagelijkse gecontroleerde ontploffingen van oorlogsmunitie. Na een winterpauze, door slechte weersomstandigheden, worden opnieuw elke weekdag explosieven uit de Eerste Wereldoorlog onschadelijk gemaakt.

Op het militair domein in Poelkapelle hervat DOVO de vernietiging van oude oorlogsmunitie. Tijdens de herfst- en wintermaanden liggen die activiteiten stil, omdat het natte weer het terrein moeilijk toegankelijk maakt.

“Dat heeft vooral te maken met de weersomstandigheden. De streek is een kleistreek en het regent veel. Dan is de grond niet ideaal om met het graafmateriaal op het plein te werken”, zegt Kim Claerhout van DOVO. “Wij starten in april met de werkzaamheden, tot oktober, als het weer het toelaat, ongeveer zes maanden.”

10 ontploffingen per dag

Elke weekdag zijn er tien gecontroleerde ontploffingen: vijf rond 11.30 uur en vijf rond 15.30 uur. Daarbij wordt telkens zo’n 40 kilogram springstof gebruikt om niet-toxische munitie uit de Eerste Wereldoorlog te vernietigen. Het gaat om projectielen van onder meer Duitse, Franse en Britse oorsprong.

De munitie wordt eerst ingegraven in putten van ongeveer drieënhalve meter diep, zodat de ontploffingen veilig kunnen verlopen.

82 ton munitie per jaar

Vorig jaar vernietigde DOVO in Poelkapelle in totaal 82 ton munitie. Dat cijfer blijft al jaren stabiel.

Kim Claerhout, DOVO

Volgens DOVO is het einde van de werkzaamheden nog lang niet in zicht. “Dat zal voor nog tientallen jaren zijn dat we hier werk hebben. Er zijn enorme hoeveelheden munitie achtergelaten, ook blindgangers. Die campagne zal zich nog lang blijven verderzetten”, aldus Claerhout.

Celien Tanghe

Ben Storme

