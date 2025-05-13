Op het militair domein in Poelkapelle hervat DOVO de vernietiging van oude oorlogsmunitie. Tijdens de herfst- en wintermaanden liggen die activiteiten stil, omdat het natte weer het terrein moeilijk toegankelijk maakt.

“Dat heeft vooral te maken met de weersomstandigheden. De streek is een kleistreek en het regent veel. Dan is de grond niet ideaal om met het graafmateriaal op het plein te werken”, zegt Kim Claerhout van DOVO. “Wij starten in april met de werkzaamheden, tot oktober, als het weer het toelaat, ongeveer zes maanden.”