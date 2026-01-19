Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Zonnebeke zijn zo’n 50 bommen uit de Eerste Wereldoorlog aangetroffen in een gracht. De ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse om het gevaarlijke oorlogstuig op te halen. Volgens het gemeentebestuur gaat het vermoedelijk om het werk van koperdieven.
De bommen werden ontdekt in een gracht op het grondgebied van Zonnebeke. Hoewel de gemeente vaker geconfronteerd wordt met oude oorlogsmunitie, is de omvang van deze dumping uitzonderlijk. Burgemeester Koen Meersseman vermoedt dat de munitie bewust werd achtergelaten na het verwijderen van waardevolle onderdelen. “Wij zien hier de laatste weken opnieuw kleine dumpingen van obussen”, zegt Meersseman. “We zien duidelijk dat het koper is weggenomen, zowel de versiering als de kop.”
Volgens de burgemeester verzamelen mensen de bommen, halen ze uit elkaar om het koper te recupereren en dumpen ze daarna opnieuw. “Het koper staat momenteel redelijk hoog in prijs, maar dat gebeurt niet zonder risico’s”, waarschuwt hij. “Het blijft uiterst gevaarlijk oorlogstuig.”
Ontmijningsdienst DOVO kwam de bommen deze ochtend ophalen en zal ze op een veilige manier vernietigen. De gemeente benadrukt dat iedereen die oude munitie aantreft, dit meteen moet melden en er vooral niet zelf aan mag komen.