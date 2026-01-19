Volgens de burgemeester verzamelen mensen de bommen, halen ze uit elkaar om het koper te recupereren en dumpen ze daarna opnieuw. “Het koper staat momenteel redelijk hoog in prijs, maar dat gebeurt niet zonder risico’s”, waarschuwt hij. “Het blijft uiterst gevaarlijk oorlogstuig.”

Ontmijningsdienst DOVO kwam de bommen deze ochtend ophalen en zal ze op een veilige manier vernietigen. De gemeente benadrukt dat iedereen die oude munitie aantreft, dit meteen moet melden en er vooral niet zelf aan mag komen.