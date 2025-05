Een ploeg van Focus & WTV kreeg de kans om mee te gaan op pad met Dovo. De ronde begon bij een landbouwbedrijf in Westrozebeke.



Adjudant-Majoor Jacques Callebaut van Dovo: "Men schat dat ongeveer 30% van de afgeschoten munitie toxisch was. Dus dat geeft inderdaad dat één op drie toxisch is, en die zijn nog altijd even gevaarlijk, hoor."

En zo ging de rit maar door. De meeste munitie haalt DOVO op bij boeren, maar ook bij wegenwerken, zoals in centrum Langemark.

"Het is niet omdat de kop eraf is, dat er geen gevaar meer is. Hier kan bijvoorbeeld nog zwart kruid in zitten. Hier zit er sowieso een landing in."

En dan ging het verder naar Elverdinge. Daar heeft een landbouwer drie jaar gewacht om de politie te bellen en hij heeft intussen 10 stukken munitie verzameld in een kruiwagen. Geen goed idee is dat.