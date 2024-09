"Als pleitbezorgster van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s) informeert de Koningin zich over de toenemende negatieve effecten van klimaatverandering op zeewater, het grootste ecosysteem ter wereld", zegt het Paleis.

"De SDG 14 ”Leven onder water” is gericht op de bescherming en het duurzaam gebruik van zeeën en oceanen tegen 2030. De ontwikkelingsagenda 2030 staat centraal in het bezoek dat verloopt in twee luiken: eerst een inhoudelijke uitleg en bezoek aan verschillende labo’s, gevolgd door een rondvaart in de dokken met het schip “Simon Stevin” om concreet de werking van het wetenschappelijk onderzoek van het VLIZ te bekijken", aldus nog het Paleis.