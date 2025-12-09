12°C
Konink­lijk feest: Ter Dui­nen viert 40-jarig bestaan met koning Filip en konin­gin Mathilde

Koning Filip en koningin Mathilde brachten vandaag een bezoek aan het vakantie- en herstelcentrum Ter Duinen in Nieuwpoort. Het zorgcentrum van de Christelijke Mutualiteit viert dit jaar zijn veertigste verjaardag, tegelijk met het 75-jarig bestaan van vrijwilligersorganisatie Samana.

Vandaag kreeg vakantie- en herstelcentrum Ter Duinen hoog bezoek. Koning Filip en koningin Mathilde waren de eregasten tijdens de viering van het veertigjarig bestaan van het centrum, dat vakanties aanbiedt voor chronisch zieken.

Het koningspaar arriveerde rond 10 uur en kreeg eerst een korte toelichting over de werking van het centrum. Ter Duinen is ook de vaste stek van Samana, het vroegere Ziekenzorg, dat dit jaar zijn 75-jarige bestaan viert.

"Dit is de kern van menselijkheid"

Koning Filip benadrukte het belang van zorg en betrokkenheid: “Zorg dragen voor elkaar is de kern van de menselijkheid. En zorg dragen voor mensen met een chronische ziekte betekent nog veel meer, en vergt heel bijzondere menselijke kwaliteiten. We zijn hier om jullie te bedanken voor wat u hier uitstraalt op onze samenleving.”

Na de briefing sprak het koningspaar met chronisch zieken, mantelzorgers en vrijwilligers om hun ervaringen te horen en hun inzet te waarderen. Het bezoek was een erkenning van het belang van zorg en vrijwilligerswerk in de regio.

Speech koning Filip
