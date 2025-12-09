Vandaag kreeg vakantie- en herstelcentrum Ter Duinen hoog bezoek. Koning Filip en koningin Mathilde waren de eregasten tijdens de viering van het veertigjarig bestaan van het centrum, dat vakanties aanbiedt voor chronisch zieken.

Het koningspaar arriveerde rond 10 uur en kreeg eerst een korte toelichting over de werking van het centrum. Ter Duinen is ook de vaste stek van Samana, het vroegere Ziekenzorg, dat dit jaar zijn 75-jarige bestaan viert.