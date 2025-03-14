De koningin brak meteen het ijs door een partijtje tafelvoetbal te spelen met een aantal kinderen met obesitas. Dat is een van de chronische problemen die hier multidisciplinair aangepakt worden.

De koningin kreeg een rondleiding in het Zeepreventorium, onder meer in de studio's waar de ouders kunnen verblijven.



Met haar bezoek wil ze meer aandacht vragen voor aandoeningen die steeds vaker voorkomen bij jongeren, zoals eetstoornissen, psychische problemen en chronische pijnklachten.