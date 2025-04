Volgens algemeen directeur Ann Tanghe staat het ouderverblijf volledig in het teken van ondersteuning en nabijheid. "Er worden altijd therapeutische doelstellingen aan het verblijf van de ouders gekoppeld", zegt Tanghe. "We zijn ervan overtuigd dat we met die 'family centered care' kinderen, jongeren en gezinnen veel beter gaan voorbereiden op wat hen te wachten staat als ze het Zeepreventorium verlaten."