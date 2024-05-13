Samana organiseert in Vlaanderen, met de hulp van 25.000 vrijwilligers, huisbezoeken, ontmoetingsmomenten, vakanties op maat en vormingen voor mensen met een chronische ziekte of hoge zorgnood, en voor hun mantelzorgers. Het bezoek van de Koning en de Koningin vormt de afsluiting van een dubbel jubileumjaar: Samana bestaat in 2025 75 jaar en Ter Duinen 40 jaar.

Na een toelichting over de werking van Samana en Ter Duinen gaan de Koning en de Koningin in gesprek met mensen die leven met een chronische ziekte, met vrijwilligers en met mantelzorgers. Het bezoek wordt afgesloten met een muzikaal optreden van de groep 'Music Maestro', een initiatief van de lokale afdeling van Samana in Oostende, gevolgd door een receptie met de deelnemers van de kerstvakantieweek.