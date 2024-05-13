14°C
Aanmelden
Nieuws
Nieuwpoort

Konings­paar viert vol­gen­de week in Nieuw­poort 75 jaar Sama­na en 40 jaar Ter Duinen

2021-03-15 00:00:00 - Ook in Nieuwpoorts hersteloord slaat coronavirus toe

Nieuwpoort krijgt volgende week koninklijk bezoek. Het koningspaar komt naar het vakantie- en herstelverblijf Ter Duinen, voor een kerstbezoek. Het is dan kerstvakantieweek voor de leden van Samana.

Samana organiseert in Vlaanderen, met de hulp van 25.000 vrijwilligers, huisbezoeken, ontmoetingsmomenten, vakanties op maat en vormingen voor mensen met een chronische ziekte of hoge zorgnood, en voor hun mantelzorgers. Het bezoek van de Koning en de Koningin vormt de afsluiting van een dubbel jubileumjaar: Samana bestaat in 2025 75 jaar en Ter Duinen 40 jaar.

Na een toelichting over de werking van Samana en Ter Duinen gaan de Koning en de Koningin in gesprek met mensen die leven met een chronische ziekte, met vrijwilligers en met mantelzorgers. Het bezoek wordt afgesloten met een muzikaal optreden van de groep 'Music Maestro', een initiatief van de lokale afdeling van Samana in Oostende, gevolgd door een receptie met de deelnemers van de kerstvakantieweek.

De redactie
Koning Filip Koningin Mathilde Ter Duinen Koningshuis

Meest gelezen

Brand1
Nieuws

Twee gezinnen getroffen door zware brand in huurwoning
204 BB LINKS opgravingenlombardsijde
Nieuws

Al 50 skeletten ontdekt bij opgravingen in Lombardsijde: 'Wellicht uit 17de eeuw'
Asielvuur1
Nieuws
Update

Zware brand in asielcentrum Ieper: 11 mensen naar ziekenhuis, geen kwaad opzet

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Hotelschool ter duinen koksijde

Leerkracht Ter Duinen blijft in de cel voor zedenfeiten met minderjarige
Belgaimage 129708708

Royalty-watcher over erkenning Clement: “Helemaal niet verbaasd"
Bezoek Mathilde 1

Koningin Mathilde opent viering 800 jaar Begijnhof in Brugge
Knuffels

Dag van de zorg: knuffels voor de koningin
Koningin VLIZ Oostende

Koningin bezoekt VLIZ en leert over impact klimaatverandering op zeeën
Laurent

Prins Laurent opent nieuwe productiesite van Polet en De Pypere in Ardooie
14°C
Aanmelden