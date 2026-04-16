BRUSK wordt komend weekend feestelijk geopend voor het grote publiek met tal van activiteiten. Koningin Mathilde kon maandag al een blik werpen in enkele zalen van het museum. Daar kon ze zowel het artiestieke verleden van Brugge ontdekken als kennismaken met hedendaagse kunst.

De koningin werd verwelkomd door de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V), gouverneur Carl Decaluwé en de directeur van Musea Brugge Kristl Strubbe. In de trappenhal van de kunsthal kreeg de koningin uitleg van de Franse kunstenares Laure Prouvost over haar gigantische fresco. 'Verbeelding aan de macht' is liefst 350 vierkante meter groot en verwijst naar sterke vrouwen en de geschiedenis van Brugge.