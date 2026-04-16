Konink­lij­ke pre­view: konin­gin Mathil­de bezoekt nieu­we kunst­hal BRUSK in Brug­ge vlak voor opening

Brusk Mathilde

© Belga

Koningin Mathilde heeft maandag een bezoek gebracht aan de gloednieuwe kunsthal BRUSK in Brugge. De hal opent op 8 mei voor het grote publiek, maar de koningin kon nu al een kijkje nemen. De koningin bezocht ook het onderzoekscentrum van Musea Brugge, BRON.

BRUSK wordt komend weekend feestelijk geopend voor het grote publiek met tal van activiteiten. Koningin Mathilde kon maandag al een blik werpen in enkele zalen van het museum. Daar kon ze zowel het artiestieke verleden van Brugge ontdekken als kennismaken met hedendaagse kunst.

De koningin werd verwelkomd door de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V), gouverneur Carl Decaluwé en de directeur van Musea Brugge Kristl Strubbe. In de trappenhal van de kunsthal kreeg de koningin uitleg van de Franse kunstenares Laure Prouvost over haar gigantische fresco. 'Verbeelding aan de macht' is liefst 350 vierkante meter groot en verwijst naar sterke vrouwen en de geschiedenis van Brugge.

"Onder de indruk"

In primeur bezocht de koningin twee tentoonstellingen: 'Latent City', een expositie van digitale kunstenaar Refik Anadol, en 'Breedbeeld. Verweven werelden van Brugge 900-1550', een tentoonstelling die toont hoe Brugge in de middeleeuwen uitgroeide tot een mondiaal kruispunt.

"﻿Ze was zeker en vast onder de indruk van het gebouw, maar ook van de kunst die hier getoond werd."

Dirk De fauw, burgemeester Brugge

Koningin Mathilde kreeg daarbij ook uitleg over verschillende stukken in het museum, waaronder 'Taferelen uit de Passie van Christus' van Hans Memling. Er werd ook stilgestaan bij hedendaagse kunst en dat werd door onze koningin gesmaakt. "Ze was zeker en vast onder de indruk van het gebouw, maar ook van de kunst die hier getoond werd. En ook de tentoonstellingen die hier nu doorgaan zijn fantastisch", vertelt burgermeester De fauw.

Na het bezoek aan BRUSK trok de koningin nog naar BRON, het onderzoekscentrum van Musea Brugge. Daar bezocht ze het restauratieatelier en het prentenkabinet.

