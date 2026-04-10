De inkomhal van Brusk, de nieuwe tentoonstellingsruimte in Brugge, wordt voortaan gedomineerd door een opvallend kunstwerk van de Franse kunstenares Laure Prouvost. Het gaat om een levensgrote fresco van 350 vierkante meter. Prouvost kreeg carte blanche voor het project en werkte vijf maanden aan het muurschilderij. Daarbij werd ze ondersteund door een team van een tiental medewerkers, voornamelijk vrouwen.

De kunstenares is vooral bekend als cineaste, maar ging de uitdaging van een grootschalige muurschildering graag aan. "Het was een fantastische opdracht om dit te kunnen doen op deze muren, in dit buitengewone gebouw, op deze plaats in het centrum van Brugge. Het is een droom om hier een fresco te maken", klinkt het bij de Française.